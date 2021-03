推特测试YouTube视频直接显示在推内的方法

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

推特在自己的消息发布账号上发布了一则引人注目的消息,推特现在测试一种可以直接从时间轴观看YouTube视频的方法。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

以往,当某人在推文中包含YouTube视频时,唯一的选择是插入一个YouTube链接。点击链接会转到YouTube的平台。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这是一个不愉快的使用经历,也是一个会使推特流失用户的行为,但是推特为了保持自己和YouTube在视频上的竞争能力一直没有做出改变。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

现在这个在推特上内嵌YouTube视频的新功能,可以被看做是推特更清楚了自己的定位,已经放弃了和YouTube在视频领域的正面对抗,转为合作。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Starting today on iOS, we’re testing a way to watch YouTube videos directly in your Home timeline, without leaving the conversation on Twitter. pic.twitter.com/V4qzMJMEBs

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

— Twitter Support (@TwitterSupport) March 18, 2021