推特测试YouTube视频直接显示在推内的方法

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推特在自己的消息发布账号上发布了一则引人注目的消息，推特现在测试一种可以直接从时间轴观看YouTube视频的方法。

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以往，当某人在推文中包含YouTube视频时，唯一的选择是插入一个YouTube链接。点击链接会转到YouTube的平台。

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这是一个不愉快的使用经历，也是一个会使推特流失用户的行为，但是推特为了保持自己和YouTube在视频上的竞争能力一直没有做出改变。

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现在这个在推特上内嵌YouTube视频的新功能，可以被看做是推特更清楚了自己的定位，已经放弃了和YouTube在视频领域的正面对抗，转为合作。

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Starting today on iOS, we’re testing a way to watch YouTube videos directly in your Home timeline, without leaving the conversation on Twitter. pic.twitter.com/V4qzMJMEBs 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada — Twitter Support (@TwitterSupport) March 18, 2021 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

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新功能开始在iOS上进行测试，用户将不用离开Twitter应用，观看视频后继续滚动浏览其他推文。

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Twitter在发给The Verge网络媒体的声明中说，该测试将开始于加拿大，美国，日本和沙特阿拉伯的“极少数用户”。

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Twitter发言人还说：“目前在iOS上的测试将是一个为期四周的实验。”

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