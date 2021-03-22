新冠疫情带来的自行车需求大增，且将会持续几年

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疫情期间，加拿大各地自行车商店都销量大增， 忙得时候甚至都没时间接电话。无论是卡尔加里、多伦多还是哈利法克斯，自行车商店的生意都达到了顶峰。这从2020年3月开始，一直持续到现在，顾客的订货可能要等数月甚至数年。

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在新冠疫情期间，由于封锁和旅行禁令，健身房和社区活动中心关闭，自行车成了少有的户外活动可行方式。这造成对自行车需求的激增。市场研究公司NPD Group表示，加拿大的数字尚未追踪，但在美国，2020年的自行车销量与去年同期相比增长了75％。在2021年前两个月，同比增长130％。

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对于加拿大的自行车商店来说，销售之热是前所未有的。

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多伦多的Curbside Cycle上周四向客户发送了一封电子邮件，恳请他们在等待预定的自行车期间不要打电话或发邮件查询。邮件中说：“如果您不能耐心等我们的通知，那最好今年拿回定金等2022年再来”。

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温哥华的Sidesaddle自行车商店说，最多的时候一天会接到400多个查询电话。店主安德里亚·史密斯（Andrea Smith）表示：“实际上，我们甚至不想费时间接听电话，虽然这听起来像是糟糕的服务，但确实是迫不得已”。

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史密斯说，她希望进货时能进更多简单的自行车，以提供给以前很少骑车的成年人。 这些车5月或6月卖得最快。但有时某个零件的延迟到货，会阻碍整批自行车的出售。她说：“目前我们就有一批货物在等待左前刹车杆。而且可能要等到十月。

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位于魁北克省奇库蒂米的Cycles Devinci公司生产铝制自行车车架，也从世界各地的合作伙伴进口车架。公司经理说，制造自行车大约需要150个零件。采购零件绝对是一个巨大的挑战。能组装出多少辆车很大程度取决于零件齐全与否， 而决不可能按想象的要求生产出来。

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公司的经理雷尼耶·布尔克（Régnier-Bourque）说，自行车需求的市场并没有放缓，在亚洲采购零件的公司将需要提高产量，甚至兴建新工厂。他预计，“在接下来的12个月中，自行车行业还无法满足需求。而12个月之后，我们将不得不重新评估市场需求”。

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自行车的供不应求也导致价格上涨5％至15％。

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加拿大零部件分销商HLC公司副总裁爱德华•赖特（Edward Wright）表示，自行车生产和销售行业正面临疫情所造成的动荡。他说“非常有信心”，到明年这个时候，想购买自行车的人将有比现在更多的选择。

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