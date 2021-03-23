两名加拿大作家分获今年美国笔会颁发的文学奖与戏剧奖

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星期二，美国笔会宣布，加拿大诗人–翻译Anne Carson，以及曾获得托尼奖的作家George Wolfe分别获得今年美国笔会颁发的两个文学创作奖。

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Carson出生在多伦多，三次入围国家图书评论奖的诗歌奖，她也是位杰出的希腊戏剧翻译。

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她今年得到美国笔会/纳博科夫国际文学奖，评委称赞她拥有“持久的创意和精湛的写作技巧”。

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而Wolfe曾经获得美国戏剧托尼奖。他今年得到了美国笔会/麦克·尼可斯剧作奖，以表彰他在表演艺术领域“对观众的启发”。

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美国笔会是个非营利性机构，成立于1922年，推进文学和言论自由。

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它设立的其他奖项还包括了戏剧、翻译、以及诗歌等。

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