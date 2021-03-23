加拿大宣布制裁涉及侵犯新疆维吾尔人权的中国官员，中方强烈谴责

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拜登“联合盟友对抗中国”外交策略初步形成。

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星期一下午，加拿大国际事务部部长马克·加诺宣布，加拿大与美国、英国、欧盟等国际盟友站在一起，对四名涉及侵害新疆维吾尔人人权的中国官员个人，以及一个经济实体实施制裁。

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四名中国官员包括：陈明国，新疆维吾尔自治区公安厅厅长；王明山，新疆维吾尔自治区党委常委、政法委书记、前新疆公安厅厅长；朱海仑，新疆自治区前政法委书记、前公安厅厅长王君正，新疆维吾尔自治区党委副书记，兵团党委书记 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

而加拿大制裁名单上的实体单位是，新疆生产建设兵团公安局。

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制裁措施包括了，禁止这四名中国官员进入加拿大，冻结他们在加拿大的财产，以及禁止加拿大人或机构与他们有经济往来等。

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不过，有人留意到，新疆自治区党委书记陈全国并没有在制裁名单上。

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拜登“联合盟友对抗中国外交”初步形成

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同样在星期一，欧盟、美国、英国等也先后宣布了类似的制裁措施。

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澳大利亚和新西兰发表了措辞严厉的联合声明，谴责中国在新疆侵害人权。

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这恐怕是在1989年“六四事件”之后，西方国家对中国实施的最大规模制裁了。

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新一任美国总统拜登上台后，宣布开始重新联合民主国家盟友，共同应对中国的策略。

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目前看，这个联盟已经初步形成。

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星期二，美国国务卿布林肯前往欧洲，首先与北约领导人会面，提出“美国希望重振联盟”的策略。

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在三月中，美国、日本、澳大利亚和印度四国领导人还举行了四方安全对话机制（QUAD）的首次峰会。

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而中国外长王毅周二则与俄国外交部长拉夫罗夫会面，还发布《联合宣言》，称以“推进民主”为借口干涉主权国家内政不可接受。

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而俄国总统普京也将与中国领导人习近平会面。

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中国强烈谴责加拿大制裁决定

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在加拿大针对新疆侵害人权制裁决定公布之后，中国大使馆官方网站发布声明，称“加拿大外长加尔诺伙同英国、美国外长发表所谓联合声明，再次就涉疆问题对中方进行无端指责”。

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声明还称，加拿大针对中国官员个人的制裁措施，是“粗暴干涉中国内政，严重违反国际法和国际关系基本准则，是对中国人民的严重挑衅”。

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声明的最后，中国警告加拿大，“加方通过在国际上拉帮结伙和诉诸制裁对华施压的图谋绝不会得逞，必将遭到中方迎头痛击。”

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估计加拿大的行动会触动中国对加拿大的又一波反击。

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中国对欧洲反制，欧洲暂停“中欧全面投资协议”审核

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而在欧盟宣布制裁中国官员几个小时之后，中国宣布反制裁措施，对十名欧盟议会官员、欧洲学者，和两家机构发起制裁。

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中国外交部发言人华春莹在被问及欧洲与中国间相互制裁时表示，“中方致力于发展中欧关系，我们主张合作，反对对抗，同时我们维护自身正当利益的决心和意志是坚定的。欧方不能指望一方面讲合作，一方面搞制裁，损害中国的利益，这没有道理，也根本行不通。”

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星期二，欧盟决定暂停对“中欧全票投资协议”进行审核。

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加拿大议会认定中国在新疆进行“种族灭绝”

今年2月22日，加拿大议会投票通过了反对党动议，确认中国在新疆针对维吾尔族以及其他少数民族的做法是“种族灭绝”，并要求将明年的北京冬奥会举办地从北京移出。

在那次投票中，议会338名议员中，有266位投了赞成票。而特鲁多的自由党内阁成员集体投了弃权票。没有人投出反对票。

RCI with CBC/Global Affair Canada

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