变种新冠病毒加重加拿大疫情

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大首席公共卫生官谭咏诗（Theresa Tam）星期二 （3月23日）表示，B117等新冠病毒突变株的蔓延导致加拿大各地的住院率和年轻患者重症率的上升。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

英国的统计数据也显示，B117新毒株会造成重症患者人数增加，无论是在老年患者群体还是在青年患者群体。谭咏诗说，这意味着需要住院和进入重症监护室的患者会增加。到星期一晚上为止，加拿大全国共有5117起感染B117的病例。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

过去一个星期，加拿大的日增病例比上一个星期平均上升了15%，每日新增病例超过3600起。谭咏诗呼吁加拿大人继续遵守防疫规定。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

BC省首席卫生官亨利（Bonnie Henry）也对省民发出了同样的呼吁，要求人们不要在室内聚会。她说，由于B117新毒株传染性更强，室内聚会人数再少也有危险。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC News）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada