特鲁多政府宣布将在4月19日公布新的财政预算案，两年来首次

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弗利兰作为财政部长将首次宣布预算案。

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星期二，加拿大财政部部长、副总理弗利兰（ Chrystia Freeland）在议会宣布，将于4月19日宣布新一年度的财政预算案。

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由于受到新冠疫情影响，加拿大政府对上一次宣读预算案还是在2019年三月。

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这也是弗利兰接替辞职的莫诺第一次作为财政部长宣读预算案。

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人们预测，这项预算案将对过去一年新冠疫情期的政府收支有一个全面核算。

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最近一项统计显示，加拿大目前赤字达到近4000亿美元。

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预算案还将概述自由党在未来几年内的经济刺激计划以帮助经济复苏的计划。

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