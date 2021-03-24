加拿大民间智库发文阐述如何面对中俄极权主义轴心威胁

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星期二，俄罗斯外长拉夫罗夫访问了中国，与中国外长王毅会晤，随后发表联合声明说， 要共同对抗西方国家在人权问题上的批评和制裁， 并要求联合国安理会常任理事国举行峰会， 讨论目前国际局势动荡升级问题。拉夫罗夫在记者会上明确表示，是西方的制裁拉近了俄罗斯与中国的关系。

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实际上， 加拿大的国际关系研究者早就注意到， 尽管中俄两国曾为争夺国际共产主义领导权而争斗， 但近几年在反美的基础上重新找到了共同点，展开了更多的合作。面对越来越多的西方民主国家站出来批评其威权主义，对社会严密控制，打压异见人士等，中俄两国更有同病相怜之感，所以要联手借力，互相打气。

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总部位于加拿大首都渥太华的民间智库麦克唐纳-洛里埃研究所（MLI）上周即在其网站上发文，详细分析和阐述了俄罗斯与中国结盟将给世界民主国家带来的挑战， 以及应该如何应对。

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文章作者是MLI高级研究员巴尔坎·德伦（Balkan Devlen）。他任职于卡尔顿大学诺尔曼·彼得森国际事务学院，此前曾在哥本哈根大学政治科学系任教。他的教学、写作和咨询聚焦于地域政治和外交事务，也被认为是国际地域政治预言家。

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他这篇题为“面对威权挑战：中俄联盟及其应对措施”的论文共29页，不仅探索了中俄联盟日益紧密背后的根本原因，也为民主国家提出了具体的应对方案。

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他认为，俄中两国结成新的轴心，背后的主要驱动力是莫斯科和北京具有共同的威权主义意识形态，都着重于维护政权稳定，以及他们认为西方国家正处于衰落之中。德伦写道：“在我们进入新冠疫情后的世界时，加拿大及其盟国和伙伴需要对这一威权主义轴心所构成的挑战有清醒的认识”。

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中俄两国都认为，他们需要加快将世界力量的重心从西方转到东方，并按照自己的喜好重组国际秩序。因此颠覆西方是他们战略的关键组成部分，也是他们结盟的自然动力。德伦在从国防、民主与人权以及网络安全四个领域解析了中俄联盟后说，尽管两国在几个方面都还存在着分歧，但这些分歧都比不上使他们结成两盟的驱动力强。

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文章说：“他们对普遍人权和民主的敌视，那种像《动物农场》小说中一样的对主权的理解，都使他们认为有些国家比其他国家有更多主权，或只有大国才有真正的主权。他们希望世界为他们的独裁提供安全的环境，他们出于那种有仇必报的政策构成了对以规则为基础的国际秩序的挑战”。

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应该采取什么措施来应对这一新出现的挑战？

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德伦在文章中说，忽略中俄结盟并等待其解散显然是短视的。普京和习近平的专制政权在从国防到网络安全，从颠覆国际规范到破坏民主社会的问题上，越来越具进攻性。绥靖政策只能让他们越来越无所顾忌。

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所以，西方民主国家需要采取多层次和多边战略来应对这一专制主义轴心。一种有效的策略是以美国为首的民主国家联合起来（包括日本、台湾、印度、加拿大等志同道合的伙伴），有重点地减轻中俄结盟的影响， 并与双重遏制战略相结合。这将有助于民主国家形成统一的力量，那要比各个国家的单独应对强大很多。

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但文章强调，这种战略也并不意味着将中国和俄罗斯视为一个整体集团，因为它们具有不同的能力和特定的利益。同时这也并不意味着在俄罗斯或中国未挑衅时，我们就主动去加剧紧张局势或进行军事对抗。“从本质上讲，就是民主国家要加强合作，建立更紧密的联系，对俄罗斯和中国保持“长期、耐心、坚定而警惕”的基本政策。

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德伦认为：“在未来的时间里是否能维持基于规则的国际秩序，自由民主以及保障个人的权利和自由，取决于我们如何很好地完成抵御专制轴心的任务。现在是民主国家联合起来的时候了”。

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而当今的国际角力也正按此文所倡导的方向发展。加拿大为解救被中国关押的两名加拿大人， 联合了58个国家，谴责为政治目的任意抓捕他国公民；美国正与日本、印度、澳大利亚加强沟通与合作；继美国之后，加拿大与欧盟和英国开始共同制裁参与新疆迫害的中国官员和企业。

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