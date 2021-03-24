加拿大统计局：五分之一加拿大人的生活受到社交媒体的负面影响

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每五个加拿大人当中就有一个表示自己的生活因使用社交媒体受到影响，具体表现包括睡眠不足，运动减少，注意力难集中，情绪波动。还有些受访者称自己对社交媒体上展示的别人的生活产生嫉妒。

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这是加拿大统计局根据一项对一万四千名15-64岁加拿大人的大型调查所撰写的报告。这份报告刚刚发布，但是调查是在2018年进行的。这意味着加拿大人在疫情期间的网络活动没被记录在内。

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五分之一是个平均比例。具体到各个年龄段，越年轻的人比例就越高。例如，在15-19岁年龄段，高达47%的受访者称自己因社交媒体睡眠不足和运动减少。

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调查显示年轻人在社交媒体上更活跃，受影响也更大。在15-24岁年龄段，超过一半人拥有三个或更多社交媒体帐号。这部分受访者当中称生活受到影响的人数比单一帐号拥有者高三倍。

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（Radio-Canada)

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