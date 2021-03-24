国际人权联盟要求Airbnb公司取消对北京冬奥会的赞助

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全球150名人权活动人士组成联盟， 在星期二发表声明，要求“爱彼迎”（Airbnb）公司取消与北京冬季奥运会的赞助关系。

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爱彼迎公司通过网站在全球经营住房共享业务。它是国际奥委会15个最大的赞助商之一。其它重要赞助商还包括可口可乐、三星、维萨信用卡公司、丰田汽车、阿里巴巴、松下电器、英特尔，宝洁等世界知名企业。这15家企业为上届奥运会提供了约10亿美元的赞助。爱彼迎公司在2019年11月签署了赞助北京冬奥会的合约。

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这次国际人权界之所以将爱彼迎当成目标，是因为它一直在反复强调会在商业模式中落实“社会责任”。

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星期二， 媒体也收到了国际人权联盟发给爱彼迎公司的公开信。其中包括反对中国侵犯人权，在新疆地区拘留维吾尔族的几个团体。

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公开信是发给爱彼迎公司首席执行官布莱恩·切斯基（Brian Chesky）的。信中指出，该公司正试图以牺牲维吾尔族和藏族人的自由为代价，在中国发展其业务。

信中说：“爱彼迎公司的做法等于帮助中国掩盖令人震惊的人权记录，并使违反国际法的严格限制民众政策常规化… 爱彼迎公司不应该以牺牲维吾尔族和藏族人的权利来促进其业务的发展”。

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目前， 包括美国、加拿大和荷兰的议会在内，有更多的国际团体呼吁抵制2022年的北京冬奥会。而国际人权组织则试图向奥委会赞助商施加压力。人权组织还与奥委会官员会面，但被告知奥组委须在政治上保持“中立”， 且中国方面也在人权问题上做出了“保证”。

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但人权活动人士说，国际奥委会没有公布相关的文件，所以人们无法知道中国所承诺的内容以及能否兑现其承诺。

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加拿大外长最近发出警告说，加拿大人应尽量避免去中国， 因为有被关押当作人质的危险。

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