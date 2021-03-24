纳粹前翻译官1954年隐瞒身份移民加拿大，97岁仍面临遣返

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现年97岁的赫尔穆特·奥伯兰德（Helmut Oberlander）居住在安大略省滑铁卢市。他在1954年移民到加拿大，并在1960年入籍成为加拿大公民。但1995年，他被揭曾为纳粹最残酷的杀人机构担任口译员，从那以后就再没有过过一天安生的日子，一直在挣扎着避免被遣返回德国。

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奥伯兰德当年参加的纳粹别动队是二战时德国党卫军中一只由一等兵组成的突击队，主要任务是搜索、抓捕和屠杀犹太人。它不是战斗部队，只对付手无寸铁的平民，而且常常是大规模屠杀。这种屠杀在苏联境内留下了很多影像资料。

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奥伯兰德在2000年被剥夺了加拿大公民身份。虽然法庭和起诉方多年的调查并没有找到他直接参与暴行的证据，但他在申请加拿大移民时隐瞒了曾参加纳粹别动队的经历，按加拿大移民法也可遣返他。

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面对加拿大移民局的遣返令，奥伯兰德已上诉3次，他的主要理由是他为纳粹别动队当翻译时才17岁，而且也没有亲手参与杀戮。最后一次上诉也以失败，目前正面临移民局的遣返前最后听证。他的代表律师罗恩·普尔顿（Ron Poulton）上周提出一项动议，要求永久中止对其客户的遣返程序。他提出的理由是“与新冠疫情有关的旅行限制，以及他的当事人年岁太大，听力已经丧失”。

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负责遣返工作的加拿大边境服务局在接受加拿大广播公司询问时说，在最后判决前不能发表评论，但对那些“涉及国家安全，有组织犯罪，危害人类罪等罪犯的遣返案例会优先安排”。

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而加拿大及俄罗斯犹太社区中很多关注此案的人认为，普尔顿律师的新动议是一种拖延战术。

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平查斯·格特（Pinchas Gutter）是“加拿大犹太大屠杀幸存者及其后裔小组”的成员。他的父亲、母亲和妹妹被纳粹杀害，他本人也在集中营被强迫劳动，差点死亡。他说：“每当想到纳粹别动队，我都会做噩梦。奥伯兰德申请来加拿大时有意隐瞒了自己的过去。他之所以躲藏就是因为他知道自己有罪。”

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理查德·马索（Richard Marceau）是魁北克省前议员，现在是“以色列和犹太事务中心”的首席顾问兼对外事务副总裁。他说，奥普兰德“过去25年来一直在耍花招，现在该结束了。正义已经被拖延了，不能再缺席。年龄大不能成为逃脱惩罚的理由”。

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