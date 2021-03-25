为何一场美好婚礼遭遇无数歧视留言？“亚裔女性在种族与性别双重歧视中挣扎”

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出生在美国的韩裔朴艾琳（Eileen Park）刚刚与前温哥华市长罗品信（Gregor Robertson）喜结连理，两人在温哥华著名的斯坦利公园举行了小型但温馨的婚礼。而且，《Vogue》杂志还刊登了婚礼的照片，标题是《他们在加拿大森林最大的枫树下交换了誓言》，自然而浪漫。

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婚礼报道遭遇海量种族、性别歧视评论

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前两天，一段艾琳录制的视频传遍网络，也引发媒体的关注。

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她在视频中表示，自从她的婚礼照片出版之后，她在社交网站上收到海量的恶意攻击与歧视留言，说和亚裔女孩结婚是害了“黄热病”，对亚裔女孩进行荡妇羞辱，对她和罗品信进行攻击。

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最近，艾琳在接受RCI采访时表示，他们原本也料到，会招致一些负面评价，但是，没有想到是如此的恶劣如此数量巨大。

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亚特兰大枪击案令她决定站出来

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艾琳最初对评论保持了沉默，尽管这令她的情绪受到很大影响，甚至有过轻生的念头。

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但是，上周末发生的亚特兰大枪击案令她震惊愤怒。

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凶手先后袭击了三间亚裔经营的水疗中心，开枪打死了8个人，其中6人是亚裔女性。

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艾琳表示，作为亚裔女性，多年来，我们压抑自己的愤怒，忍耐每天都可能遭遇的细微攻击。

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她说，但是，由于整个社会的沉默，我们自己人遭到了杀害，我感觉不能够再保持沉默，就算这样的曝光非常不舒服，会令自己感到无助，但我还是要说些什么。

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源自对亚裔女性的偏见：物化与性幻想

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她表示，自己了解了历史上以及当下，整个社会对亚裔女性的恋物化，和把她们作为性幻想对象，而正是这种偏见，导致那几名女性被杀死了。

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比如，亚特兰大枪击案发生之后，亚特兰大警方却使用了“枪手有性瘾”“受到诱惑”这样的说法，这是间接把责任推给了那些女性。

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艾琳表示，美国和加拿大都存在对亚裔女性的偏见与歧视，这一次的事件更是种族主义与性别主义交织在一起，亚裔女性成为了双重受害群体。

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艾琳之前是媒体记者。有两年的时间，她出任了美国波特兰市市长办公室的媒体主任。目前，她经营着自己的媒体公司。

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艾琳介绍说，在波特兰市政府任职时期，她感受到的是持续的性别歧视。在很多人眼中，像她这样的亚裔女性，能做在那个位置上，一定是靠睡上去的。

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她认为，这种对女性的歧视就是深深根植于种族主义，这不断伤害着职场像她这样的亚裔女性。这类的观点，抵消了亚裔女性的努力，也阻碍她们担任高级领导职位的机会。

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也因此，她那两年充满了挣扎，要令别人相信自己，让人们认同职场上的自己。

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“说出来”只是个开始

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她说，亚洲女性通常不会把自己遭遇的不公直接说出来，所以，她们的痛苦也就被视而不见。

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她希望人们能够自省，对于亚裔社区，我有什么样潜意识的偏见？在什么场合我觉得她们仅仅是种异国情调？我是否强化了这种偏见？我是否忽略了她们作为个人的痛苦？

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不过，她也表示，在自己公开了这些经历之后，收获了很多支持、友善、和鼓励，令她感动。

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她认为，最近发生在亚裔社区的大规模抗议活动，愤怒和发声，是以前没有出现过的，是一种觉醒。

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她呼吁大家，对歧视偏见不要袖手旁观，不要有人死了才开始关注亚裔女性。

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“在我们活着的时候，请了解我们的痛苦，试着理解我们，不要轻易觉得被冒犯了”。

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