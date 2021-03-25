人工智能开始主导职场面试筛选工作

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

人工智能技术的快速进展和COVID-19病毒肺炎疫情的泛滥促成了招聘行业大步走向人工智能化。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

包括加拿大广播公司在内的许多大公司开始利用人工智能面试软件删选招工面试候选人、完成招工的初选工作。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

现在人事部门的招工经理喜欢使用的人工智能招工软件名叫单向视频面试，或者叫异步视频面试asynchronous video interview（AVI）。求职者见不到招工人员、而是被要求面对电脑摄像头在给定时间内回答问题；人工智能软件对录下的求职者答案和回答时的面部表情、肢体动作进行综合分析打分。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

设在加拿大蒙特利尔市的电脑视频招聘平台公司VidCruiter的代表在接受加拿大广播公司英语广播电台采访时说，公司前几年99%的收入来自国际市场，但过去三年来加拿大国内的客户数量猛增，联邦政府、大学、大公司、甚至加拿大广播公司这样的大媒体都成了他们公司人工智能招聘软件的使用者。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

人工智能招聘软件最主要的好处是求职者是在自己家里、自己选定方便时间上网接受单向求职面试，这极大地节省了人力、时间和差旅费用；在限定时间内回答问题让求职者必须用简洁的方式给出答案；在COVID-19病毒肺炎疫情下这种招聘筛选方式极大地减少了传染风险。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但对人工智能招聘方法持批评立场的人指出，这种以单向面试录像为基础对求职者进行人工智能分析打分的软件会有缺乏公平性、缺乏对个人隐私的保护、让求职者在镜头面前出现不必要的紧张等问题。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

为了解决在面试镜头前紧张的问题，一些咨询公司推出了求职视频面试培训课程。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

专家们给准备参加单向视频面试的求职者提供的建议是，着装正式、面部保持微笑、说话时直视摄像头、使用手势、身后背景呈现简单中性色调，等等。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with CBC Radio

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关文章：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada