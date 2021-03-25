努纳伍特采矿公司和原住民在麋鹿迁徙管理上意见分歧

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努纳伍特地区政府，因纽特猎人组织和当地其它一些非政府组织称，努纳伍特两家最大的采矿公司没有遵循环境保护有关麋鹿管理的原则。

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这两家采矿公司，Agnico Eagle公司在Kicalliq的矿区和Baffinland公司在Mary River的矿区，通常是通过和当地的因纽特猎人组织和其他一些原住民社区组织组成的工作组织平台来协调沟通有关环境问题的。

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当地原住民社区组织自从2019起就对这两家采矿公司提出意见，但双方无法就采矿公司操作透明度以及双方力量平衡方面达成共识。

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这两家采矿公司拒绝了加拿大广播公司的采访要求，只是通过电子邮件表示他们对有机会和原住民通过工作组织平台就麋鹿迁徙管理问题进行交流表示非常高兴，并且他们在尽力减少采矿对麋鹿迁徙的影响，重申他们在环境责任和原住民合作方面做出了很大的努力。

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但原住民组织说，这两家公司并没有足够听取他们的意见。

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目前，这两家采矿公司，Agnico Eagle公司和Baffinland公司正在起草新的工作组织平台项目协议。

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RCI with Thomas Rohner, CBC News

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