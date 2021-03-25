总审计长报告：审核公共卫生部门对疫情的反应

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星期四总审计长将发布报告，就加拿大公共卫生署（Public Health Agency of Canada，简称PHAC）对抗新冠疫情的表现进行评估。

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许多人希望这一审计报告将改善加拿大公共卫生部门，促进和完善未来的公共卫生政策。

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这一审计报告主要审核内容包括：卫生部门的早期警报系统 – 全球公共卫生信息网（Global Public Health Intelligence Network，简称GPHIN）是否在2019年底中国武汉发生疫情时及时作出报告。

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此前有媒体透露，全球公共卫生信息网在新冠疫情发生前关闭了警报系统，早些时候进行的审核发现公共卫生部门对这一警报信息网络的功能了解不足，但这一初步审核没有给出当时到底是谁做出关闭警报系统的决定。

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总审计长的报告还包括：公共卫生署和加拿大边境服务局（Canada Border Services Agency，简称CBSA）是否有效及时地采取边境控制举措，及时推出隔离规则。

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加拿大公共卫生署在去年秋季已经做出其自我评审，但这一评审中没有对全球公共卫生信息网的作用做足够评论，只是提及了在向加拿大边境服务局提供公共卫生检查人员时存在的人员短缺问题，这一问题使得该机构在新冠疫情初期反应不利，特别在派往边境服务局方面动作迟缓。

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总审计长的报告还就加拿大政府的救助款项目进行审核。

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RCI with Murray Brewster, CBC News

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