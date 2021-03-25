有望取代塑料的环保新材料：菌丝体

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菌丝体（mycelium）是真菌物质生成的类似血管状菌丝的集成体，真菌在生长时，这些菌丝体会向外侧延伸，可以深入土壤和缝隙中，具有超强的粘合力，正是这种天然粘合特性，使得菌丝体近年来被用来发展新型材料，其天然可降解的特色尤其令眼下关注环保及可持续发展的人们青睐。

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菌丝体近年来被开发为环保新材料主要用于：包装材料，服装，运动鞋，绝缘材料，房屋建材。

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在时装界，著名的加拿大运动装品牌露露柠檬（Lululemon）和其它几家全球著名品牌，如阿迪达斯和爱马仕正在与菌丝体材料开发前沿的两家企业Bolt Threads 和MycoWorks合作，预计在今年内将上市菌丝体面料制作的时装，运动鞋和皮包，新潮且环保。

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今年三月中旬，英国著名时装设计师Stella McCartney 已经推出她用菌丝体面料设计制作的菌丝体皮革时装：既避免了人造皮革不可降解的麻烦，也不必再为宰杀动物取其皮囊而感到内疚。

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近年来用菌丝体包装材料取代塑料泡沫包装的产品越来越普遍，给环保人士带来希望：菌丝体将有望大范围取代塑料！目前市场上的一些电脑产品已经不再采用泡沫塑料包装，换成了菌丝体包装材料。

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用菌丝体做包装材料的原理是：将谷壳，木屑等和真菌孢子一同放入模具，过大约7到9天后，真菌产生的酶就会消化掉谷壳和木屑，沿着模具的缝隙生成如同泡沫塑料状的菌丝体，在其生长到所需要的尺寸后，从模具中取出，再通过加热风干以制止菌丝体继续生长，由此，可降解的包装材料就制作完成了。

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比较塑料的产自不可再生能源，并且报废后不可自然降解带来的遍及全球几乎每一个角落环境问题，产自天然可持续资源并且可以自然降解的菌丝体包装材料成为其最优替代品。

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菌丝体材料更具有可持续发展性

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在接受加拿大广播公司记者Emily Chung的采访时，位于加利福尼亚的Bolt Threads公司总裁Dan Widmaier说，环保性能70%体现在我们所采用的材料上。以他们生产的菌丝体皮革面料Mylo为例：这一菌丝体皮革在生产时所需要的水和排放的温室气体都要远远低于畜牧业和制革业。Widmaier指出，广义来看，如果地球要承受80亿的人口，那么我们使用的材料就必须有所改变。

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维也纳科技大学（Technical University of Vienna）的材料化学教授Alexander Bismarck和博士后研究员Mitchell Jones在他们的研究中指出，在自然中，真菌帮助土壤吸收和储存碳，所以真菌的生长属于碳中立型，即它们不排放温室气体。在制作菌丝体产品时，我们是在回收利用农业残余，而不是象先前以焚烧或堆肥方式处理农业残余那样释放温室气体。

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比较传统皮革制造业，养牛需要大量用地和用水，并且会造成水污染，牛的排泄还会释放大量温室气体，而把牛皮再制成皮革面料则需要使用有害的化学物质，但菌丝体皮革生产则避免了产生上述污染，大大有助减少温室气体排放。

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博士后研究员Mitchell Jones总结说，这样的真菌产品对环境来说，是有许多益处却没有任何害处。

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此外，还有研究发现真菌还能够分解塑料，2017年在巴基斯坦的垃圾填埋场里发现土壤中的一种真菌 – 塔宾曲霉菌（Aspergillus tubingensis fungus）可以在几周内分解聚氨酯塑料，有关这一研究目前的进展，我们将在以后的文章中谈及。

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RCI with Emily Chung, CBC News

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