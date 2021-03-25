联邦政府征收碳税符合宪法：加拿大最高法院一锤定音

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最高法院以6比3裁定，联邦政府在全加拿大范围内征收碳税符合宪法。

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星期四上午，加拿大最高法院做出一项重要决定，大法官们以6比3裁定，联邦政府在全国境内征收碳税符合宪法。

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加拿大首席大法官瓦格内（Richard Wagner）在裁决中写道：气候变化的威胁如此巨大，需要采取全国性的协调政策，因此联邦政府有权征碳税。

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对于自由党联邦政府，这项裁定更是至关重要，这为他们在全国各省和地区征收碳税政策扫清了道路。

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特鲁多政府为应对气候变化，减少排放，于2018年发布“全国绿色发展与气候变化纲领”，各省必须在当年9月以前实施符合该纲领条件的减排措施（即每年对每吨二氧化碳排放收取10加元，在五年内增加到每吨50加元），而联邦政府则用“低碳经济领导基金”拨款给予补贴。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 对于那些没有按期减排的省份，联邦政府将收取全国性碳税。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

最终，这一政策遭到几个保守党主导省份的抵制，拒绝制定省的减排计划。

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到了2019年4月，联邦政府的碳税政策开始在这些省份执行。

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阿尔伯达、安大略、和萨斯喀彻温三个省于是将联邦政府告上法庭。

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由于在省一级法院输掉了官司，他们把案子一直打到了最高法院。

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