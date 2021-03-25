财长弗利兰：联邦一次性投资70亿，帮助省市医疗保健与基础设施

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4月19日，自由党政府将公布两年来首次预算案。

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星期四，加拿大副总理、财政部长克莉丝蒂娅·弗利兰（Chrystia Freeland)表示，联邦政府计划向各省、地区、和城市以及原住民社区一次性提供70亿，以帮助他们支付医疗服务，新冠疫苗接种，和基础设施建设项目的资金。

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弗利兰在网络新闻发布会上表示，新冠疫情给全国的医疗保健系统带来了极大的压力。大疫情依然在继续，许多地方正面临第三波爆发的威胁。

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她表示：“这笔钱将确保我们的卫生系统不会在大疫情压力下，在第三波疫情以及变种病毒爆发下，出现问题。”

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周四下午，弗利兰在议会提出这项法案C-25，详细说明了这笔资金的投入和使用。

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如果这项法案获得通过，它将向加拿大公共卫生系统一次性拨款40亿。

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另外，投资10亿加元，用于资助全国性的新冠疫苗接种行动。

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剩下的22亿将用于联邦的燃油税基金（Gas Tax Fund），这是联邦每两年一次向省市政府支付的资金，用于地方基础建设优先项目。

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