加拿大两位前总理排队接种新冠病毒疫苗

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加拿大两位前总理克雷蒂安和克拉克在3月22日这个星期都在首都渥太华接受了COVID-19病毒疫苗的注射。

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曾经长期担任加拿大自由党联邦政府总理的克雷蒂安今年87岁，而曾经短期担任保守党政府总理的克拉克今年81岁。

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加拿大渥太华市市长Jim Watson在推特上登出了克雷蒂安接种新冠病毒疫苗的照片，他说前国家领导人等轮到自己年龄组接种疫苗时才去排队接受疫苗注射，这是很典型的加拿大人做法。

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今年82岁的加拿大保守党政府前总理马尔罗尼也在最近接受了疫苗注射。

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74岁的加拿大保守党政府前总理坎贝尔说她还在等轮到自己年龄组时去接种疫苗。

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82岁的前自由党政府总理马丁和61岁的前保守党政府总理哈珀还没有回复加拿大广播公司记者关于他们何时接种新冠病毒疫苗的问题。

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49岁的加拿大现任自由党政府总理特鲁多说他在等最需要做出打疫苗榜样的时候再去接种疫苗。

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美国前总统奥巴马、小布什、克林顿、卡特都在媒体众多的聚光灯下接种了COVID-19病毒疫苗。

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RCI with Peter Zimonjic · CBC News

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