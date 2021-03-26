加拿大滑雪运动员易得咳嗽等肺部疾病

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在地处北方的加拿大，许多人喜欢户外冰雪运动。但医疗专家们发现，从事长途越野滑雪训练的人容易患上严重咳嗽的肺部疾病。

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25岁的加拿大冬奥会越野滑雪女选手Katherine Stewart-Jones已记不清她什么时候开始出现咳嗽症状的，不过她认为应该是青春期开始参加越野滑雪竞赛的时候。

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为了控制自己的咳嗽症状，Katherine Stewart-Jones在寒冷天气训练时注意自己的训练强度和节奏，但遇到比赛就只有竭尽全力了。比赛后她常常需要几个星期的时间才能从不时发作的剧烈咳嗽中缓过劲来。

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Katherine Stewart-Jones希望有更多的医学研究能够解释，像她这样的专业越野滑雪运动员是否会终身患有严重咳嗽的肺病。

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Michael Kennedy是加拿大阿尔伯塔大学运动医学副教授，他在过去十年中一直在关注长期在寒冷环境下户外运动对肺部的伤害问题。对这个问题的兴趣来自于他当博士生时做为加拿大越野滑雪队滑雪板打蜡技师的经历。他那时就注意到越野滑雪队运动员们的咳嗽问题在冬季刚开始时只是偶尔出现，但到冬季快结束时却成了常态。

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Michael Kennedy的研究显示，在气温低于零下15摄氏度时户外空气变得非常干燥，在这种空气条件下参加户外剧烈体育运动会让肺部出现呼吸道狭窄、哮喘、咳嗽等问题。

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专家们认为，一个简单的方法能够在寒冷气温下保护肺部的呼吸功能，这就是戴口罩。戴口罩不但能防止冷空气直接进入呼吸道、而且还可以增加进入呼吸道的空气湿度。

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在COVID-19病毒肺炎疫情下，戴口罩还能降低感染新冠病毒的风险。

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RCI with Laura Glowacki · CBC News

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