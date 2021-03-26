加拿大移民局推出新政策帮助受到伊斯兰武装威胁的亚兹迪人大家庭团聚

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加拿大移民部刚刚推出了一项新政策，允许已经来到加拿大的亚兹迪难民家庭担保仍在叙利亚难民营中的亲属来加拿大团聚。配偶、同居伴侣和依亲子女可在一年内获得批准。

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加拿大从2016年开始接受了2万多中东难民营中的难民， 其中约有5000多亚兹迪族人。他们大多是遭受伊斯兰国暴力伤害的妇女和儿童，也有配偶。但是他们大家庭的成员则仍然滞留在环境动荡的伊拉克北部或叙利亚。

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移民部长马可·门迪奇诺（Marco Mendicino）在接受CBC新闻采访时说：“加拿大政府出于同情心，制定了新政策，通过延长担保期限和扩大申请资格，让亚兹迪人的其它家庭成员也能来加拿大团聚。他说：“这一方面表明加拿大致力于建立一个更强的庇护系统，另一方面在世界范围内维护人权”。

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亚兹迪人是库尔德族的一个分支，它遵循古老的宗教，不像大多数库尔德人那样属于逊尼派穆斯林，而是一种融合了多神的宗教。它不认为有天堂和地狱，信奉灵魂转世。

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伊斯兰国武装从2014年8月起，在伊拉克北部围捕和关押约50万亚兹迪人。许多年轻妇女和女孩被迫叛依伊斯兰教，并被ISIS战斗人员当作性奴或妻子。亚兹迪男孩被迫接受了童子军训练。拒绝转为伊斯兰教的较大男孩和男人会被处决。

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大约25万名亚兹迪人逃到伊拉克与叙利亚边境附近， 又遭到围攻，许多人死亡。联合国独立国际调查委员会说，亚兹迪人面临的是种族灭绝。

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图片中男孩亚兹迪家庭的颠沛生死经历

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今年16岁的伊迈德·塔莫（Emad Tammo）2017年来加拿大与母亲和姐妹团聚。他的母亲诺法·扎格拉（Nofa Zaghla）和她的四个较小的孩子逃跑时，塔莫和父亲没能逃脱。后来在叙利亚难民营度过了近一年的时间后，加拿大政府开始到难民营甄选难民。 2017年2月，他们成为加拿大政府资助的第一批1200名亚兹迪难民，定居在温尼伯。

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扎格拉一直不知道她的丈夫和两个大儿子死活。半年多后才在Facebook上看到塔莫满脸尘土，削瘦的照片。照片是伊拉克军人在摩苏尔战斗结束救出塔莫后拍摄的。

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扎拉格将此消息报告给加拿大移民局，政府在数周内办完了审批手续，使塔莫也来到温尼伯与母亲和姐妹团聚。除了身体侧面、背部和腹部都有枪伤疤痕外，还经历了严重的心理创伤。他讲到被伊斯兰武装从一个地方转移到另一个地方，因抵制叛依伊斯兰教受到的威胁。他相信自己的父亲已经被杀死了，但听说哥哥仍在难民营中活着。他说：“我的兄弟还在伊拉克的难民营中活着，我希望他也能来加拿大，但我不知道该怎么做”。现在移民局推出的新政策给他带来了希望。

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大约两年前，塔莫和母亲一家从温尼伯搬到了安大略省的伦敦。他感恩目前的平静生活，能就读高中二年级，还能踢足球。母亲扎格拉已经放弃了能再见到丈夫的希望，但仍然渴望与长子团聚。她通过口译员用库尔德语说：“我们希望加拿大能帮助我们接他过来与我们团聚”。

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拯救面临绝境的亚兹迪人刻不容缓

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截至今年1月，加拿大共接收了1356名政府援助难民和94名由私人担保的亚兹迪幸存者，总共拨款2170万加元用于亚兹迪难民的经济收入，医疗计划以及语言学习等定居帮助。

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加拿大亚兹迪人协会主席雅米丽·纳索（Jamileh Naso）表示，去年12月， 该协会与十几个社团曾致信移民部长，希望为难民营中的人提供人道主义援助，尤其是疫情期间， 那里缺少防疫用品。信中也希望政府能开通让亚兹迪家人团聚的快速通道。现在她很高兴听到政府推出了新政策，使更多家庭成员可以有希望申请团聚。她说：“他们有些人已经在难民营里七年多了，确实面临着绝境，真的不能再等了”。

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曼尼托巴省独立参议员马里洛·麦克弗兰（Marilou McPhedran）也是律师和人权倡导者，近年来与其它几位同事一直关注亚兹迪人遭到种族灭绝的问题。她还在2月份代表亚兹迪人团体及其支持者在参议院宣读了一份声明。她在接受加拿大广播公司采访时说：“这些家庭仍然处于破碎之中，疫情则是雪上加霜，给他们带来额外的焦虑和痛苦，因为那些难民的处境更危险了”。

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在通常的情况下，联邦政府或其私人赞助者为加拿大难民提供长达一年的财政支持。之后，他们若仍不能自立，可以像所有低收入加拿大人一样申请社会救助。

这次的新政策允许在特殊情况下，政府提供长达两年的收入支持。联邦移民部长表示：“我们的新政策具有灵活性，可以满足特殊的需求。通过扩大家庭定义的范围，将兄弟姐妹、以及父母的家人包括进来，将能够帮助到亚兹迪难民社区的团聚和情感满足”。

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RCI with Karen Pauls，CBC

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