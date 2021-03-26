安大略省新研究：新冠变异病毒使死亡风险增加 60%

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新冠变异病毒的传染性更强，这一点大家早就知道，加拿大安大略省医学专家的一份最新研究报告显示，变异冠状病毒还能使被感染者的住院和死亡风险增加 60％。

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加拿大广播公司报道说，安大略省的一个专家小组为安省政府准备了这份研究报告，该报告将于下周初发布。

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住院和死亡风险增 60%

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这个医学咨询小组的专家们分析了从去年 12 月至今年 3 月安大略省因 COVID-19 导致的住院和死亡的病例。

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他们发现，新冠变异病毒会使患者的：

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住院风险增加 60％

进入重症监护室的风险增加 100％

死亡风险增加 60％

这项研究没有区分不同类型的变异病毒，但 B.1.1.7（来自英国的变异病毒）是目前在安大略省最常见的一种变体。

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多伦多大学卫生网络（UHN）的急诊医生兼研究员 Kali Barrett 医生说，国际数据表明，无论患者的年龄多大，或者是否已经有健康上的一些问题，变异病毒都会增加他们的风险。

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Kali Barrett 医生说：

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变异病毒无疑具有更强的传染性，如果您暴露在有病毒的环境中，则被感染的风险增大，住院和死亡的风险也会增大。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

安大略省一半以上新增病例为变异病毒

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安大略省的这个专家小组说，在安省今年 1 月的确诊病例中，变异病毒导致的感染占到一半以上。

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根据安省的数据，到目前为止，在安大略省已经发现了近 16,700 个变异病毒的疑似和确诊病例。

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许多医生对目前安省住院的患者比疫情初期时病情更严重，而且年龄更轻感到担忧。

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Kali Barrett 表示：

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这种病毒不仅仅侵害老年人，许多患者处于风华正茂的年龄，因此，在所有人都接种了疫苗之前，人们必须保持谨慎。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大新冠死亡率 2.4%

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卫生专家们呼吁政府加严措施，遏制变异病毒的传播。

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多伦多西奈卫生网络 （Sinai Health System）的传染病专家 Andrew Morris 医生对安大略省几个地区放松限制感到担忧，放松的措施中包括允许增加在餐馆内用餐的顾客人数。

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Andrew Morris 医生认为，应该鼓励人们在户外露台上用餐，他说：

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当然, 很难总是把人们关在家里，也许最好的办法是让公众在户外（传播风险较低）度过尽可能多的时间。 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

与此同时，安大略省的专家们补充说，新冠病毒导致的死亡率仍然较低，虽然疫情没有结束，不能进行精确统计，但在加拿大，目前的新冠死亡率约为 2.4％。

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（CBC，Radio-Canada）

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