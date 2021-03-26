纽芬兰女孩疫情中给老人院中被隔离的老人寄去上百封慰问信

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纽芬兰省会圣约翰斯有一个叫蒂芙尼村的养老院，里面住着124位老人。疫情期间，他们每个人都收到了来自一位女孩的慰问信，这让他们减轻了孤立感，感觉很温馨。

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写信的女孩艾莉森·扬（Allison Young）在Bay Robert中学上学。她的妈妈在这个养老院的四楼做护士。

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过去一年，由于疫情的限制措施，纽芬兰省的养老院等长期护理机构也两次被关闭，外面的人不能到访，这使里面的老人长时间与外界隔绝。

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13岁艾莉森花了无数个小时写信，连同慰问卡寄给母亲工作的退休之家的每位老人。她说：“开始我只是想，我妈妈在养老院工作，我可以给她服务的人送去一些慰问。结果后来又不希望任何人被排除在外。于是就把慰问信扩展到养老院的所有住户”。

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艾莉森的母亲丽贝卡·杨（Rebecca Young）说：“艾莉森是不想让任何人失望。她让我写了一份清单，列出了大楼中所有居民及其套房的编号。然后开始了给所有老人写慰问卡”。

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母亲曾主动提出帮女儿去分发慰问卡，把它们按房间号和姓名从门缝下面塞进去。但却没有被艾莉森接受，她说她喜欢在邮箱中看到邮寄给自己的东西， 那种感觉与看到门缝里塞进来的作用很不一样。

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随着大楼里的每个居民陆续收到艾莉森寄给他们的私人信件，很多人感到兴奋和惊喜。当他们知道了是丽贝卡的女儿寄的这些慰问卡时，她们要丽贝卡转达对艾莉森的谢意，有的还要求她替他们拥抱一下艾莉森。

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丽贝卡说：“每个人都喜欢收到的慰问卡。除了感激之外，有的人还递给她小纸条， 让她交给女儿”。小纸条上有的写着想知道艾莉森长大后想成为什么样的人，有的问她是否很高兴回到学校上课？

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这让丽贝卡觉得，女儿没见到收卡人的反应有些遗憾。她说：“我真希望艾莉森自己能亲身经历那一温暖时刻。仅仅这一小小的举动， 就使许多人的一天更光明了”。

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蒂法尼村养老院的居民玛格特·埃文斯（Margot Evans）说，她在疫情期间感觉还算良好。有一天打开她的邮箱，发现了有13岁的陌生人寄来的意外信件。她说“当时我的感觉是，我的天哪。。。很多年轻人现在都不想和老年人有关系，所以这给我留下深刻的印象……她一定是一个对别人非常关心的女孩”。

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埃文斯和其它十几位邻居还给艾莉森写了回信。她笑着说，尽管手指头有点痛，我还是想给艾莉森回信，感谢她的善意。

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