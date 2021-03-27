加拿大外长：必须敢于面对中国霸凌行为

加拿大外交部长Marc Garneau在接受加拿大广播公司英语广播电台周末播出的“议会The House”节目采访时表示，与中国这样在国际事务中不断展示霸凌行为的国家打交道，应该采用对待校园霸凌者的办法。
Marc Garneau说他上学时与霸凌者打过交道，这些人欺软怕硬、不会发善心，对待霸凌行为的最好办法就是站出来迎头面对。加拿大不但自己要迎头面对中国的国际霸凌行为，而且今后要与有共同民主和人权理念的盟国协调行动去更多地呛声中国。
最近，加拿大与美国、英国、欧盟等国家一道，对在新疆暴政对待维吾尔穆斯林民众的4名中国官员采取了制裁措施，包括禁止这些官员入境和没收他们的财产。
不过，加拿大自由党联邦政府外交部长Marc Garneau在谈到中国问题时仍然显得措辞谨慎。
加拿大政坛观察家们认为，在中国法院刚刚结束对两位加拿大公民Michael Spavor和Michael Kovrig的间谍罪庭审的情况下，加拿大和中国的关系正处于高度敏感的状态。
RCI with Chris Hall · CBC News
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