Medium放弃自己做出版商的计划，回到支持独立作者之路

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多年来，出版业的危机似乎从未消失过。无论是纸质的老媒体还是所谓新生的数字媒体，在探索一个新型“出版”模式的道路上还未有革命性的突破。

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在这场没有选择的探索中，Medium一直被出版业内和业外的人当作一个灯塔式的存在。

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Medium的老板Evan Williams作为推特的合作创始人，一直热心试验出版业的明天。他在自己出资的出版平台Medium上展开了前所未有的各种实验性项目。每次重大“实验”可以说是方向性的转变。

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2018年，Evan Williams将原来以自由作者为主的平台转变为拥有自己编辑团队的出版平台。当时，Williams的理由是需要通过编辑的作品推荐模式吸引更多收费读者。

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2019年，Medium推出了自己编辑的类似于杂志的作品集合，OneZero。

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但是现在，Williams似乎对这个编辑模式也失去了信心。在写给员工的长篇播客文章l中，他表示“…我们的点击率一直很低，而且我们也没有达到让它自主盈利运行的目标。

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在周三的文章中，Williams要完全改变编辑主导的模式，回归到Medium的本来的样子，即一个以自由作者为主的平台。

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Medium将为整个编辑团队提供“买断”计划，就是给6个月的自愿“遣散费”。编辑团队的领头Siobhan也会离开Medium.

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Williams对于出版的洞见是，在现在世界，出版和媒体的价值已经减弱。信任比以往任何时候都更重要，但是今天，信誉和亲和力主要是由人，个人的声音建立的，而不是一个品牌。

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Medium将把重心转到支持平台上的独立声音，向他们提供变现、支持、编辑和反馈，以帮助他们讲述伟大的故事并找到他们的观众。

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如何让读者为好作品付费毫无意外也是困扰Evan Williams的主要问题，他的沮丧溢于言表。他说，明确地讲，我们并不幻想这些已经编辑的出版物会在短期内收回成本。

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