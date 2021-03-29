加拿大免疫委员会建议55岁以下者不用阿斯利康疫苗

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加拿大的国家免疫咨询委员会 （National Advisory Committee on Immunization）今天建议对 55 岁以下的人暂停使用阿斯利康-牛津 （AstraZeneca-Oxford ）COVID-19 疫苗。

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免疫委员会于星期一 (3 月29日 ) 下午发布了更新后的免疫指导方针，此前已经有报道称，接种阿斯利康冠状病毒疫苗的患者中有少数人出现了罕见血栓。

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另外，本周三加拿大将从美国接收 150 万剂阿斯利康-牛津 （AstraZeneca-Oxford ）COVID-19 疫苗。

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星期一（3月29日）上午，爱德华王子岛省 P.E.I. 已经宣布暂停对 18 至 29 岁的人群接种阿斯利康疫苗。

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加拿大接种疫苗超过 500 万剂

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与此同时，加拿大广播公司报道说，截止到星期日 （3 月28 日) 上午，加拿大已经接种了 5,032,269 剂 COVID-19 疫苗。

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到目前为止，安大略省是接种剂量最高的省份（198万剂），其次是魁北克省（117万剂）和不列颠哥伦比亚省（ 637,856 剂）。

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但是，到目前为止，绝大多数已接种疫苗的人都只接种了一剂，只有 1.75％ 的加拿大人完成了两剂接种。

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已经接种两剂的比例在育空地区最高，其中四分之一以上的人（25.6％）接种了两剂疫苗。

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新不伦瑞克省是接种两剂比例最低的省份，仅占省人口的 1.56％。

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加拿大最新疫情

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星期一（3 月29日）截至到加拿大东部时间下午12:45 ，加拿大的累计新冠病例达到 968405 例，其中 44306 例为活跃病例，新冠导致的死亡人数为 22,894 人。

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在魁北克省，周一新增 891 个新病例，另有 5 人 死亡。

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魁省省长弗朗索瓦·莱格特（François Legault）表示，没有立即再度收紧限制的计划，但他警告说，第三波 COVID-19 疫情已经来临，人们需要继续遵循现有的卫生准则。

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在不列颠哥伦比亚省 （BC），接种疫苗群体的年龄再度下调，现在 73 岁以上的居民可以预约接种，而在 Sunshine Coast 、 Powell River 、 Whistler、 Squamish、 Pemberton 和 Bowen Island 等地区，年满 70 岁就可以接种。

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另外，55 岁以上的原住民也可以预约。

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在萨斯喀彻温省，星期日宣布新增 248 个COVID-19病例，里贾纳（Regina）市宣布餐馆和酒吧不能在室内接待顾客，以减缓变异病毒的的扩散。

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在新斯科舍省和纽芬兰及拉布拉多省，情况似乎一直较为稳定。

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（CBC，Radio-Canada）

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