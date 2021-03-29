安大略省连续 5 天日增新冠超 2000 例

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星期一 （3月 29 日），安大略省公共卫生局确认新增 2,094 例新冠感染，另有10 人死亡。

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这是安大略省连续 5 天日增病例超过 2000 例。

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星期一的统计数字显示，多伦多日增 618 个新病例，皮尔区 （Peel）368 个，约克区 （York） 277个，渥太华市 132 个，达勒姆区 （ Durham） 104 个。

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与此同时，痊愈病例日增 1524 个。

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星期一早上，安省卫生部长克里斯汀·埃利奥特（Christine Elliott）注射了阿斯利康疫苗 （AstraZeneca），以让公众对该疫苗的安全性放心。

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（Radio-Canada）

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