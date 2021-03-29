蒙特利尔前市长 Denis Coderre 宣布参加今年11月的市长竞选

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

蒙特利尔前市长丹尼斯·科戴尔（Denis Coderre）正式宣布将参加今年 11 月 的市长竞选。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

星期日（3 月 28 日），科戴尔参加了加拿大广播公司的节目 Tout le monde en parle ，宣布了这个消息，他说，在上次 2017 年的竞选失败后，他进行了很长时间的反思，现在已经准备好再次领导蒙特利尔这座城市。他说：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

我不是反对 （现市长）瓦莱丽·普兰特 （Valérie Plante ），我是为蒙特利尔竞选。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

科戴尔的宣布并不让人意外，他在 3 月 24 日出版了一本新书《 Retrouver Montréal》，书里提出了对蒙特利尔未来的设想，从而显示了他有复出的可能。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

科戴尔说，蒙特利尔最近失去了吸引力，让人感觉不到这是一个大都市。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

丹尼斯·科戴尔（Denis Coderre）在 2013 年 – 2017 年担任蒙特利尔市长，在 2017年 11 月的选举中，瓦莱丽·普兰特 （Valérie Plante ）击败了科戴尔，成为蒙特利尔市的第一位女市长。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

今年 11 月 7 日，蒙特利尔市将举行市政选举，推选出下任市长。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（Radio-Canada, CBC）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada