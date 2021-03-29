长赐号脱困，苏伊士运河恢复通航，但消除航运积压还需十天

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星期一（3月29日）上午，几艘拖船趁着涨潮时分，合力把搁浅的“长赐号”货轮拖到运河中央的正常航线。因这次事故中断将近一周的苏伊士运河航运终于恢复。不过，大排长龙等待通过的货轮目前已超过360艘，有关部门估计需要十天才能让它们全部通过。已有一些等不及的货轮决定绕道南非好望角。这样做所需要的燃料和其他费用对航运公司来说仍然是一笔巨大的损失。

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长赐号将在运河中段的咸水湖接受检修，确认安全后再继续前往目的地荷兰鹿特丹。

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长赐号上星期二（3月23日）当地时间早上7点半左右偏离运河中央航道，在沙中搁浅，船体打横。这艘20万吨级的全货柜轮船长400米，寬59米。如此庞然大物受困于河中，使这条连接亚欧的海上咽喉要道陷于瘫痪。

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全球货运有大约12%需通过苏伊士运河。每一天停顿造成的损失高达90亿美元。上星期，国际原油价格一度上涨4%。苏伊士运河所在国埃及在过去一周里损失超过9500万美元。

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（RCI with AP, BBC)

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