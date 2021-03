全世界最大画作以6200万美元售出，大如十个网球场

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

上个星期在迪拜,英国印裔艺术家贾弗里(Sacha Jafri)的画作《人类旅程》以2亿2800万迪拉姆(阿联酋货币,相当于7800万加元)在拍卖会上售出。画家本人表示非常惊讶。这是因为,《人类旅程》有1595.76平方米,以全球最大画作载入吉尼斯世界纪录。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

贾弗里在接受CBC采访时表示,他原打算把这幅画分为70个部分出售。但是没想到有买主愿意整张买下,这使他震惊之余非常感动。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

去年新冠疫情开始时,贾弗里正在迪拜工作。封禁带来的人与人之间的隔绝给了他一个灵感:他通过各种渠道与世界各地的孩子联络,邀请他们通过艺术创作的方式分享自己的经历和感想。他收到了来自140多个国家的回答。贾弗里说,这些孩子生活在各种不同的环境中,其中有孤儿,有小难民,也有富家子。他们讲述的多半是疫情给他们的生活带来的变化,其中有恐惧和悲伤,也有希望和爱。贾弗里把他们的故事搬到了自己的画上。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在过去八个月中,他在迪拜亚特兰蒂斯酒店(只有那里的舞厅地板能放得下他的画布)疯狂作画,每天只睡几个小时,用坏了一千多支画笔和6300公升颜料。长时间姿势扭曲使他的背部受伤,不得不接受紧急手术。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

有些人被他的画吸引,停下来观看。其中有一个住在迪拜的法国商人,他常常一看就是几个小时,最终下决心买下这幅画。他现在计划建一个博物馆来存放它。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

贾弗里将把画款捐给联合国儿童基金会和联合国教科文组织等机构,资助儿童福利和教育项目。他说,我们总是被鼓励赶快长大,但童年是我们最珍贵的礼物。作为成年人,我们应该运用所有的内在力量来保持孩子的永生。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

(RCI with CBC Radio, As It Happens)

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处,包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC,RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada