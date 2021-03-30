全世界最大画作以6200万美元售出，大如十个网球场

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上个星期在迪拜，英国印裔艺术家贾弗里（Sacha Jafri）的画作《人类旅程》以2亿2800万迪拉姆（阿联酋货币，相当于7800万加元）在拍卖会上售出。画家本人表示非常惊讶。这是因为，《人类旅程》有1595.76平方米，以全球最大画作载入吉尼斯世界纪录。

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贾弗里在接受CBC采访时表示，他原打算把这幅画分为70个部分出售。但是没想到有买主愿意整张买下，这使他震惊之余非常感动。

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去年新冠疫情开始时，贾弗里正在迪拜工作。封禁带来的人与人之间的隔绝给了他一个灵感：他通过各种渠道与世界各地的孩子联络，邀请他们通过艺术创作的方式分享自己的经历和感想。他收到了来自140多个国家的回答。贾弗里说，这些孩子生活在各种不同的环境中，其中有孤儿，有小难民，也有富家子。他们讲述的多半是疫情给他们的生活带来的变化，其中有恐惧和悲伤，也有希望和爱。贾弗里把他们的故事搬到了自己的画上。

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在过去八个月中，他在迪拜亚特兰蒂斯酒店（只有那里的舞厅地板能放得下他的画布）疯狂作画，每天只睡几个小时，用坏了一千多支画笔和6300公升颜料。长时间姿势扭曲使他的背部受伤，不得不接受紧急手术。

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有些人被他的画吸引，停下来观看。其中有一个住在迪拜的法国商人，他常常一看就是几个小时，最终下决心买下这幅画。他现在计划建一个博物馆来存放它。

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贾弗里将把画款捐给联合国儿童基金会和联合国教科文组织等机构，资助儿童福利和教育项目。他说，我们总是被鼓励赶快长大，但童年是我们最珍贵的礼物。作为成年人，我们应该运用所有的内在力量来保持孩子的永生。

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（RCI with CBC Radio, As It Happens)

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