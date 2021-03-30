加拿大免疫学专家为何建议55岁以下人群不要打阿斯利康疫苗？

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150万剂阿斯利康疫苗星期二（3月30日）从美国运抵加拿大。但是就在一天前，加拿大免疫顾问委员会（NACI）修改指南，建议55岁以下人群不要使用这种疫苗。加拿大卫生部在同一天宣布，已要求阿斯利康对不同年龄段和不同性别进行疫苗风险评估研究，并将等到研究有结果后再决定是否根据NACI的建议修改疫苗指南。

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这已经是NACI在一个月内第三次修改疫苗使用指南。本月初，委员会建议65岁以上人群不要使用阿斯利康疫苗，月中又改为可以使用。委员会主席卡罗琳娜.郭成（Caroline Quach-Thanh）医生说，这是因为委员会收到的有关数据在变化。

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从投入使用开始，阿斯利康疫苗引起最多关注的副作用就是血栓风险。一些欧洲国家因此一度停止使用，后又恢复。加拿大到目前为止已有30多万人打过阿斯利康，尚无一例引发血栓。

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NACI第三次修改指南的依据是欧洲药品管理局公布的相关调查结果

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欧洲药管局对两千万打过阿斯利康疫苗的人当中的25个血栓病例进行了调查。在这些病例当中有18起属于脑静脉窦血栓（CVST）。这种血栓非常罕见也非常危险。调查报告的结论是该疫苗的好处远高于它的潜在风险，但是不能排除它和血栓之间可能存在必然联系。

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德国疫苗监管机构也进行了同类调查。截至3月25日，有227万德国人接受了第一剂阿斯利康疫苗注射。根据该机构收到的报告，在这些打过阿斯利康的人当中发生了21起脑静脉窦血栓病例，其中19名患者是女性，年龄在20岁到63岁之间。另外两名男性患者的年龄在36岁到57岁之间。

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在这21名德国患者当中有7人死亡，12人的血小板低于正常水平。这种症状被称为“疫苗诱发血栓性免疫血小板减少症”（VIPIT）。德国数据显示它的发病率为每十万人一例，但是NACI表示，由于缺少全面数据，真正的发病率目前还不能肯定。

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在欧洲国家，打过阿斯利康疫苗十四天内出现不良反应的大多是55岁以下的女性。值得一提的是，通常女性的脑静脉窦血栓发病率也高于男性。

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打过阿斯利康疫苗的人应注意哪些症状？

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加拿大公共卫生署说，注射阿斯利康疫苗已超过二十天的人不必再担心。但是如果注射后四、五天内发生以下症状，应立刻求医：

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气短

胸部疼痛

腿肿

持续腹痛

突发头痛或视力模糊

注射部位以外的皮肤青紫

目前魁北克、安大略、阿尔伯塔、萨斯喀彻温、曼尼托巴、纽芬兰和爱德华王子岛等省份已经停止对55岁以下人群使用阿斯利康疫苗。其他省预计也会遵从免疫顾问委员会的建议。

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郭成医生说，免疫顾问委员会所做的就是根据最新数据权衡疫苗的风险和好处。个人的选择也是如此：你是要在越来越严重的疫情中等待两个月，还是立刻注射阿斯利康？

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她表示，阿斯利康疫苗引发血栓的风险对55岁以上人群基本不存在，但是却能有效降低这个年龄段，尤其是70岁以上人群的重症率和死亡率。

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（RCI with CBC News, Adam Miller）

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