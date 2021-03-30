加拿大养老院的新冠死亡率在富裕国家中最高

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根据加拿大健康信息研究所（Canadian Institute for Health Information，CIHI）周二 （ 3月30日）发布的最新报告，与其他富裕国家相比，加拿大老人长期护理院中 COVID-19 的死亡记录最糟糕。

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这个研究发现，在加拿大全国因 COVID-19 造成的死亡人数中，养老院新冠死者的人数占到 69％，大大高于国际的平均比例 41％。

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在加拿大，从 2020 年 3 月到 2021 年 2 月，养老院中超过 80,000 名居民和工作人员感染了新冠病毒，全国有 2500 所养老院爆发了疫情，导致 1.4 万人死亡。

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研究人员还研究了这一期间养老院中不仅仅是新冠造成的的所有死亡人数。

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报告说：在不列颠哥伦比亚省、阿尔伯塔省、曼尼托巴省、安大略省、纽芬兰省和拉布拉多省的养老院中，由所有原因 （包括新冠）造成的居民死亡人数比 COVID-19 之前五年的平均人数增加了 19%。

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这份报告说，相对于世界上的其他国家，加拿大养老院的数字最糟。

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（CBC）

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