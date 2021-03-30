安大略省专家：安省新冠疫情已失控

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在加拿大的安大略省，一个医学专家小组向省政府提供的 COVID-19 疫情最新简报显示，安省现在处在一个临界点。

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安大略省 COVID-19 医学咨询小组在周一 （3 月29日）晚上发布了最新分析报告，报告说，死亡风险更高的变异病毒正在广泛传播，目前的每日感染率已经和第二波高峰期时相同，现在住院的人数比上次全省封锁开始时高出了 20％ 以上。

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“局势失控”

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这一医学咨询小组的科学主任、多伦多大学 (University of Toronto) 医学和流行病学教授彼得·朱尼（Peter Juni）医生在简报发布前接受采访时说：

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现在在安大略省，疫情已经完全失控了。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

最近数周来，医学专业人员一直警告变异病毒在迅速传播，病例在增加。

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昨天，加拿大的 BC省也已经宣布，将实施为期三周的 “熔断式” 封锁，对餐馆的室内用餐、 团体健身和礼拜服务实行新的限制。

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只靠疫苗不够

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彼得·朱尼医生说，对于安大略省来说，今后几周内将出现严峻形势，没有出路，除非实行广泛封锁，并附加其他措施，包括向基本服务行业的员工提供带薪病假，督促人们不要跨地区出行，并确保居民们可以进行低风险的户外活动。

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朱尼医生强调说：

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光靠疫苗是不能赢得这场 （与病毒）的比赛的，不可能。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

变异病毒占安省病例 67％

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加拿大广播公司 CBC 在上周五已经报道了安大略省医学咨询小组报告的部分内容，即变异病毒病例的死亡率更高。

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安省小组的分析显示，在安大略省所有 SARS-CoV-2 感染病例中， 变异病毒现在占 67％。

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与疫情早期的毒株相比，变异病毒 – 主要是来自英国的 B117 – 已被证明会导致患者的症状更严重，死亡风险更高。

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医学小组的成员、多伦多的老年科医生内森·斯托尔医生 （Nathan Stall）说，安大略省在 “一遍又一遍地重复同样的错误”。

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他继续说：

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我们一直未能保护最弱势群体。先是老人长期护理院，现在是社区中的老年居民和基本服务业的员工。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

根据该小组的统计，现在，因 COVID-19 住院的人数比全省封锁开始之初（2020 年 12 月26日）高出 21％，被送进重症监护室 ICU 的人数高出 28％，在 ICU 中，年纪不到 60 岁患者的比例高出约 50％。

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安省最新简报的主要作者、多伦多大学流行病学家阿什利·杜伊特 （Ashleigh Tuite）说：

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我们现在看到被送进医院的患者，被送入重症监护病房患者的变化……这令人担忧。 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

急诊和重症监护室的医生们最近都在强调这种趋势，在安大略省，最近几周来被送进医院的患者似乎更年轻，而且病情更重。

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（CBC）

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