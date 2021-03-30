结论：加拿大雪鸟表演机是因为吸入飞鸟坠毁

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加拿大空军飞行安全局星期一发布调查报告，确认去年5月17日起飞过程中坠毁的空军雪鸟特技飞行表演队的11号表演机是由于引擎吸入一只飞鸟而导致发动机受损、飞机失速而坠毁。

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在那次坠机事故中加拿大空军雪鸟特技飞行表演队的公关事务官、空军上尉Jenn Casey丧生。

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坠机前该雪鸟喷气机的驾驶员、空军上尉Richard MacDougall在发动机失速后曾尝试返回机场降落、但在发现无法继续驾驶飞机后下达了放弃飞机跳伞的命令。

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加拿大空军飞行安全局的上述调查报告说，这次飞机坠毁事故是太多不幸因素汇集的结果，首先是吸入飞鸟，然后是飞机处于低空、时速不高、旁边还有其它飞机，结果是机上两位乘员Jenn Casey上尉和Richard MacDougall上尉跳伞时都超出了安全跳伞技术指标范围。

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Jenn Casey跳伞弹射装置启动的时间比Richard MacDougall晚了0.4秒。驾驶员Richard MacDougall下达跳伞命令时没有使用本应使用的简短命令单词”eject”，而是使用了三个词组成的命令”pull the handle” ，这可能引起了一定的误解、延迟了后者的跳伞时间。

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RCI with Murray Brewster · CBC News

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