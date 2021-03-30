2020年5月17日在加拿大西部地区起飞后不久坠毁的雪鸟特技飞机右侧引擎吸入飞鸟(Submitted by the Royal Canadian Air Force)

结论：加拿大雪鸟表演机是因为吸入飞鸟坠毁

作者 方华 |
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发表 2021年3月30日（星期二）10:34

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加拿大空军飞行安全局星期一发布调查报告，确认去年5月17日起飞过程中坠毁的空军雪鸟特技飞行表演队的11号表演机是由于引擎吸入一只飞鸟而导致发动机受损、飞机失速而坠毁。

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在那次坠机事故中加拿大空军雪鸟特技飞行表演队的公关事务官、空军上尉Jenn Casey丧生。

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坠机前该雪鸟喷气机的驾驶员、空军上尉Richard MacDougall在发动机失速后曾尝试返回机场降落、但在发现无法继续驾驶飞机后下达了放弃飞机跳伞的命令。

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加拿大空军飞行安全局的上述调查报告说，这次飞机坠毁事故是太多不幸因素汇集的结果，首先是吸入飞鸟，然后是飞机处于低空、时速不高、旁边还有其它飞机，结果是机上两位乘员Jenn Casey上尉和Richard MacDougall上尉跳伞时都超出了安全跳伞技术指标范围。

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Jenn Casey跳伞弹射装置启动的时间比Richard MacDougall晚了0.4秒。驾驶员Richard MacDougall下达跳伞命令时没有使用本应使用的简短命令单词”eject”，而是使用了三个词组成的命令”pull the handle” ，这可能引起了一定的误解、延迟了后者的跳伞时间。

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