自行车和电动自行车成为加拿大城市送货新宠

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2020年初开始泛滥加拿大的COVID-19病毒肺炎疫情大大加快了加拿大社会迈向网上购物时代的步伐，随之而来的是对上门快递服务需求的井喷式增长。

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而在交通拥挤、堵车问题严重的大城市，城市居民对削减温室气体排放量的重视程度与日俱增。在这种情况下，使用电动自行车做为快递交通工具的好处明显地显现出来。

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使用电动自行车做为快递交通工具最主要的好处是，能够减少交通堵塞，减少空气污染，减少停车占用街道路面的问题，对行人和骑自行车的人比较安全。

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快递巨头FedEx联邦快递2020年夏天在加拿大最大城市多伦多尝试了快递电动自行车项目之后，今年增订了四十辆电动自行车，准备开始推广到蒙特利尔、温哥华、可能还有渥太华等几个加拿大城市。

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Purolator 等几个规模较小的快递公司2020年在蒙特利尔市开始了类似的试验项目，准备今年翻倍增加电动自行车快递站点。其试验数据显示，电动自行车快递与小卡车快递相比每小时完成的投递业务量多出30%到40%。

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这意味着，由于电动自行车能够在城市街道上自由穿行、能够停在最靠近客户地址的地方，所以其最后一英里快递成本大大降低。

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快递行业的业内人士都知道，快递最后一英里的成本最高，要占到整个送货成本的30%到60%。

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目前限制加拿大城市推广电动自行车快递业务的主要问题是电动自行车供不应求，购买成本和维修成本都比较高。

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RCI with Emily Chung, Alice Hopton, Tashauna Reid · CBC News

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