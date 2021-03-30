辉瑞将向加拿大提前交付 500 万剂新冠疫苗

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大总理贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）今天 （3 月 30 日）宣布，辉瑞-BioNTech （Pfizer-BioNTech）已同意对加拿大加快交付 Pfizer-BioNTech 疫苗，原定在夏末交付的 500 剂COVID-19 疫苗将被提前到 6 月份运到。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

特鲁多在渥太华举行的新闻发布会上说：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

正象我们这几个月来所说的，自去年以来我们一直在与各省和地区一起规划，到 3 月底，疫苗供应将会增加。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

特鲁多同时告诫说，传染性更强的变异病毒在传播，全国各地的新增病例和住院人数在增加，加拿大人需要再 “坚持一段时间”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他说：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

我们正在进入这场危机的最后阶段，每周都有越来越多的疫苗运到，这让我们看到了希望。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

星期二（3月30日），有 150 剂阿斯利康-牛津 （AstraZeneca-Oxford）COVID-19 疫苗从美国运到加拿大，但加拿大国家免疫咨询委员会于星期一下午宣布，建议各省对 55 岁以下人群暂停使用阿斯利康疫苗。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

(CBC )

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关报道：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada