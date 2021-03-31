不是愚人节玩笑：魁北克省4月1日将有中雪

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魁北克省最大城市蒙特利尔星期三（3月31日）的最高气温达到13摄氏度。因此，4月1日会下雪的天气预报对许多市民来说更像是一个愚人节玩笑。但是气象部门严肃地表示，这是真的：星期四，蒙特利尔地区将有至少5公分降雪，省会魁北克城地区10公分，夏洛瓦和萨格奈地区25-20公分。

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一般情况下暴风雪总是越靠北越强烈，但是这一次由于低气压带是从美国东海岸北上，因此魁省北部地区反倒会下雨。明天圣劳伦斯河北岸等地区的降雨量可达100毫米，预计公路交通会受到影响。

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直到4月中旬，魁北克省以及整个加东偶尔下一场雪都算正常天气。1993年4月1日，蒙特利尔地区曾降雪31公分。

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春天气温高，雪的湿度大，遇到无风的天气，就会形成“千树万树梨花开”的美景。不过也因为气温高，积雪会很快融化。根据气象预报，即将到来的复活节长周末将是好天气。

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（RCI avec Radio-Canada)

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