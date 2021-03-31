加拿大参议员提出个人法案，建议加强监管家暴案被告

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加拿大保守党参议员布瓦维纽（Pierre-Hugues Boisvenu）星期二（3月30日）向议会参议院提交一项个人法案，建议加强对被指控家暴的男性的监管，更有效地保护受害者。他在接受Radio-Canada采访时表示，我们的司法体系鼓励受害者站出来报警提告，但是当她们鼓足勇气这样做了以后，却不能得到有效的保护。太多女性因此丧命，这是令人无法接受的。

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布瓦维纽在起草法案时征求了一百多名家暴受害者的意见。她们表示，报警之后到审判这段时间往往是最危险的。被告如果违反不得接触受害者的禁令，她们的人身安全就会受到威胁。过去的凶杀案例显示，警察并不是每次都能及时赶到。法案建议采取的措施包括法庭强制被告佩戴电子脚环，要求被告接受心理治疗。如果被告获得假释，应将其获释日期和获释条件通知受害人。

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布瓦维纽说，电子脚环和心理治疗实际上比判刑更重要。家暴受害者告诉他，从监狱里出来以后，被告往往更加愤怒。

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参议院的程序结束后，这项法案预计将在五月初被提交到众议院，布瓦维纽希望它能在议会夏季休会之前通过。

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（RCI avec Radio-Canada)

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