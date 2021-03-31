加拿大性工作者挑战卖春合法买春非法法律

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加拿大性工作者维权团体、性工作者、伴游公司老板在联合挑战加拿大法律中有关性交易的条款。

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这个被称为加拿大性工作法律改革同盟Canadian Alliance for Sex Work Law Reform的组织旗下有25个组织，代表着不同地区和不同类别的性工作者；该联盟在星期二向安大略省高级法院递交了其挑战现行刑法条款的文件。

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这些性工作者和维权组织认为，加拿大刑法2014年关于买春卖春的条款违反了人权和自由宪章，应该被修改或废除。

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加拿大性工作者法律改革同盟的发言人Jenn Clamen说，加拿大现行刑法条款规定卖春的行为不违法、但买春的行为违法；这条似是而非的法律条款实行的结果是，性工作者不得不在不受法律保护的危险环境中从事性工作。

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专家们指出，买卖双方中如果有一方被法律认定为非法，结果就是整个买卖转入地下成为黑市交易。

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RCI with Kate Dubinski · CBC News

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