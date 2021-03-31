加拿大政府提前实现目标：9 月前完成全民两剂疫苗接种

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大总理贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）于周二 （3 月 30 日）宣布，到 9 月份，所有愿意接种疫苗的加拿大成年人将都能完成两剂 COVID-19 疫苗的接种。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

辉瑞公司已经承诺将提前交付 500 万剂疫苗，特鲁多表示，预计 6 月份加拿大将总计收到 900 万剂辉瑞疫苗，此外，Moderna 和阿斯利康 （AstraZeneca）在 6 月份也会继续向加拿大交付疫苗。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

提前实现目标

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

联邦政府之前的目标是到 9 月份为所有加拿大成年人接种第一剂疫苗。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

特鲁多表示，现在，加拿大将能在夏季之前就实现为所有加拿大人接种第一剂的目标，9 月份将完成第二剂接种。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

联邦政府的公共服务和采购部长安妮塔·阿南德（Anita Anand）说，辉瑞公司加快交付疫苗并不会给政府带来额外开支，另外，强生公司 （Johnson & Johnson）也将在 4 月底之前开始交货。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大政府已订购了至少 1000 万剂强生疫苗，并有增购 2800 万剂的选择。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

12.6% 加拿大人已经至少接种一剂

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

根据加拿大政府的跟踪数据，截止到 3 月 30 日 18 点，联邦政府总共已向各省交付了 6,972,249 剂 COVID-19 疫苗（包括Moderna，Pfizer-BioNTech 和AstraZeneca 的疫苗），其中 78.5％ 的疫苗已被接种。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

目前 ，12.6% 的加拿大人已经接种了至少一剂 COVID-19疫苗。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（Radio-Canada）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关报道：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada