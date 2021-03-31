加拿大等西方国家要求公开彻查新冠病毒起源

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加拿大、美国和另外12个国家星期二联合发表声明，对世界卫生组织关于COVID-19病毒肺炎疫情起源的调查遇到被拖延和得不到必要数据的问题感到关切，呼吁国际社会对新冠病毒的起源进行独立、透明和不受干扰的调查、

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在这一联合声明上签名的除了美国、英国和加拿大之外，还有澳大利亚、捷克、丹麦、爱沙尼亚、以色列、日本、拉脱维亚、立陶宛、挪威、韩国和斯洛文尼亚。

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世界卫生组织的专家小组今年1、2月份在中国武汉地区进行了为时4个星期的调查，调查的重点是COVID-19病毒肺炎疫情的起源。

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不过，这一调查是中国与世界卫生组织的联合调查，而且调查的前期工作由中国专家负责完成。

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在世界卫生组织正式发布调查报告之前，3月29日媒体获得并披露了调查报告草案。该调查报告得出的结论是新冠病毒肺炎疫情非常可能经蝙蝠-动物-人类的途径传播开来，非常不可能来自病毒实验室的泄漏。

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世界卫生组织总干事谭德赛表示，世界卫生组织这次在中国对COVID-19病毒肺炎起源的调查是非常重要的开始，真正找到新冠病毒肺炎疫情的起源需要时间和国际社会的合作。谭德赛希望未来的调查工作在及时、充分提供信息方面能够得到成员国的合作。

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观察家们认为，这是谭德赛不点名地批评中国未能及时和充分地向世界卫生组织提供有关新冠病毒疫情的数据和资料。

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RCI with Thomson Reuters、CBC News

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