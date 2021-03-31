安大略省ICU收治新冠患者人数创新高，专家担忧医疗系统被压垮

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根据安大略省急救护理协会（CCSO)的统计，星期三（3月31日）该省各地医院的重症监护室（ICU）共收治421名新冠患者，打破最高记录。尽管只比年初第二波疫情最高峰时多出一人，但是鉴于过去一周来安省平均日增病例2316起，也创造了第二波疫情最高峰（1月26日）以来的最高纪录，专家们预计ICU收治新冠患者的人数还会进一步上升。

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安省星期二共有46名新冠患者住进ICU，创单日最高纪录。安大略省医院协会主席戴尔（Anthony Dale）说，现在的情况比以往任何时候都紧急，因为安大略省的急救护理系统不是为应对这样的“大规模伤亡事件”建立的。

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他把目前该省医疗系统的处境比做一架即将坠地的飞机。他说，飞机出了故障，空乘人员会到机舱里指导乘客采取最佳保护措施，准备迎接撞击。而这正是安省医疗系统正在努力做的：为即将到来的冲击做准备，尽量让更多需要急救的人得到急救。

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（安大略省急救护理协会公布的ICU数据和该省卫生部公布的并不总是一致。这是因为省卫生部的数据不包括那些病毒检测结果已不再呈阳性、但是因并发症仍需要危重症治疗护理的患者。）

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病毒变异与疫苗：谁高一尺，谁高一丈？

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安省疫情顾问小组本周公布的报告说，目前的日增病例中有69%是由变种新冠病毒引起，尤其是在英国首次被发现的B117。变种病毒还使患者需要住院的可能性提高了63%，重症风险增加了103%，死亡风险增加了56%。

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急诊室医生和流行病专家都警告说，变种病毒的蔓延速度正在危险地超过安大略省疫苗接种进展的速度。目前已有大约220万安省人打过第一剂疫苗。该省目前还有60多万剂疫苗库存，但是四月份将分批收到160多万剂辉瑞疫苗和22万多剂莫德纳疫苗。

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省长福特（Doug Ford）今天上午在新闻发布会上说，他对本省疫情发展非常担忧。与流行病专家不同的是，他相信正在进行的疫苗接种已经让安省开始看到“隧道尽头的光亮”。省政府将在星期四就防疫规定召开新闻发布会。但福特不肯提前透露内容，只是再次敦促省民严格遵守防疫规定，在即将到来的复活节周末不要聚会。

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福特今天上午在多伦多北约克，与联邦、多伦多市和法国制药公司赛诺菲的代表一起召开新闻发布会，宣布共同出资建厂，在当地生产流感疫苗。

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好消息：辉瑞宣布该公司疫苗可用于12-15岁年龄段

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辉瑞制药公司星期三发布公告说，初步临床试验结果显示，该公司疫苗可以让12岁至15岁青少年使用，而且有效率达到100%。目前加拿大卫生部仅批准年满16岁的人使用辉瑞疫苗。

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辉瑞表示将向美国和欧洲的药监部门申请许可，争取在今年九月开学前让这个年龄段的少年打上疫苗。另外，5-11岁年龄段的辉瑞疫苗临床试验已在上周开始，2-5岁年龄段将在下星期开始。

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（RCI with CBC News, Radio-Canada)

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