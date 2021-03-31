渥太华安装游泳池的公司忙不过来，私家泳池需求大增

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夏天还没到，很多人已经想着在自己家的后院里安装游泳池 。

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在渥太华市，销售游泳池和相关产品的企业表示，从未见过这样高的需求，他们可能没有足够的存货来满足需求。

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疫情中更多人把钱投入家居

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游泳池公司 Mermaid Pools 的销售经理菲尔·莫诺（ Phil Morneault ）说，COVID-19 疫情使人们呆在家里，大家都琢磨着如何更充分地利用自己的后院，同时，人们不能外出度假了，不能上饭馆，不能去娱乐了，口袋里也就有了更多的钱。

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他接着说：

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私家游泳池及其设备现在普遍面临短缺。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Mermaid Pools 公司所有的地面游泳池已经售光，现在正在接受 2022 年的安装预订。

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渥太华市另一个泳池公司 Campbell Pools 的经理加布里埃尔·罗斯勒（Gabrielle Rosler）表示，他们公司提供地面上游泳池的自己安装套装，有许多客户购买，自己安装，甚至有阿尔伯塔省和不列颠哥伦比亚省的客户来电询问，购买。

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罗斯勒说：

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这种情况以前从来没有过，即使在极为炎热的天气中，也没有过如此大的需求。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

渥太华泳池许可证申请增加 80%

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在渥太华市，安装每个私人室外游泳池都需要获得市政府的许可证，私家室外泳池必须根据市政的标准安装泳池围栏，大人不在场时需要把泳池围栏锁住，以防止幼儿趁父母不注意自己溜进泳池，出危险。

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安装私家泳池的申请增加，也显示了越来越多家庭在安装私家泳池的趋势。

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渥太华市在 2018 年收到了 702 份此类许可的申请，在 2019 年收到 769 份。

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但在 2020 年疫情大爆发后，安装泳池的申请激增至 1,383 份，增加了 80％。

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渥太华市负责规划、基础设施和经济发展的主任斯蒂芬·威利斯 （Stephen Willis）说，疫情带出了人们改善家居生活的需求，从而导致对安装泳池许可申请的增加。

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供应短缺

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Mermaid Pools 公司的销售经理菲尔·莫诺说，自从去年需求飙升后，他们的 “仓库里什么也没剩下”。

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他们在到处找货，但供应商也就只能提供那么多。

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莫诺表示：

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这是整个行业面临的问题，也是全球性的问题，这给我们带来了许多挑战。由于疫情，加上德克萨斯州遭遇的冬季风暴，造成原材料、劳动力短缺以及供应链的中断。 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

他说，例如，游泳池衬垫现在几乎不可能买到。

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Campbell Pools 公司的经理加布里埃尔·罗斯勒表示，甚至有人在考虑把后院游泳建成冬季也可用的游泳池，因此对泳池水泵、加热器和自动清洁器的需求也在上升。

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（CBC）

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