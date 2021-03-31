魁北克市一健身房重开不久有 40 人感染病毒

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在魁北克市的一个健身房，有 40 多人 感染了 COVID-19 病毒。

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魁北克市地区的公共卫生机构 CIUSSS de la Capitale-Nationale 本周一在一份声明中确认了这个消息，并明确表示，位于 Les Rivières 区的健身房 Mega Fitness Gym 24h 在阻止病毒传播的卫生措施上做得不够。

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声明说：

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随着变异病毒的增加，这种情况更令人担忧。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

拉瓦尔大学 ( Université Laval) 的一位 25 岁大学生在去了该健身房后被感染，他说，当时在健身房内看到许多人，包括工作人员在内，都没有遵守公共卫生措施。

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他说，执行卫生规定是健身房的责任，我付费去那里进行健身，我不是警察，我不能告诉在那里的每个人得遵守卫生规定。

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不遵守规定会被重关

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CIUSSS 在声明中呼吁健身房的经营者们要确保采取必要的卫生措施来保护员工、顾客和公众的健康。

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CIUSSS 警告说，如果有健身房不遵守卫生指导方针，则有可能被关闭。

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发生多人感染的健身房 Mega Fitness Gym 24h 拒绝接受媒体采访，但表示正在按照卫生机构的要求，敦促在 3 月 14 日以后去过健身房的会员们进行新冠检测。

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魁北克省政府在 3 月 8 日允许魁北克市地区的健身房重新开放，随后于 3 月 26 日允许蒙特利尔地区的健身房重开。

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（CBC）

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