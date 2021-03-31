2020年加拿大人上报见到UFO的事件猛增

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在一个晴朗的下午，阿尔伯塔省一位正在开车的男子与他的儿子都发现前面天空中有一个悬浮的飞碟，飞碟的边角圆滑、没有光线透出、没有任何标记，飞碟突然开始旋转并变成黑色，然后快速从天空中消失；随后一分钟之内一架军用飞机朝着飞碟消失的方向飞去。

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这是加拿大温尼伯UFO研究中心2020年记录的加拿大人目击不明飞行物UFO事件中的一件。

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在COVID-19病毒肺炎疫情泛滥的2020年，加拿大人上报给温尼伯UFO研究中心目击到UFO的次数达到1243次，比往常猛增了46%。其中30%目击UFO的报告来自加拿大最大省份安大略省，24%来自第二大省份魁北克省。

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温尼伯UFO研究中心的Chris Rutkowski说，对加拿大人报告的目击UFO事件进行的调查显示，绝大部分观察到的不明飞行物是卫星或飞行角度怪异的飞机，但有13%的不明飞行物属于无法解释的UFO。

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