安大略省从周末开始全省实行新的隔离措施，为期四周

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从星期六（4月3日）凌晨开始，安大略全省开始实行新的隔离措施。加拿大总理特鲁多几个月前在敦促国民圣诞期间遵守防疫规定时说，我们在圣诞节忍受隔离之苦，才能在来年复活节与亲人团聚。复活节长周末正在到来，但是至少对于一千四百多万安大略人来说，特鲁多的预言不会成真。安大略省长福特（Doug Ford）在今天的新闻发布会上告诉省民，我们在复活节忍受隔离，为的是夏天能够自由出行。新规定将至少实行四周。

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但是许多医生和一些市政府担心，省政府今天宣布的新政策不足以遏制来势汹汹的第三波疫情。这些措施包括：

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禁止室内聚会和活动；室外活动的人数最多5人，但如果参加者来自同一住址则不受此限。

超市、蔬果店、室内农贸市场和药店可同时接纳的顾客不能超过店内容纳能力的50%，其他商店为25%。

餐饮业只能提供外卖服务。

禁止按摩推拿等个人护理服务。

除极少数例外，禁止使用室内和户外的体育设施。

关闭日间夏令营。

婚礼、葬礼和宗教活动的人数不得超过建筑容纳能力的15%，互相之间需保持两米距离。

在大多伦多等疫情严重的灰色预警地区，以上措施和目前实行的规定没有太大区别。多伦多急救医生法利斯（Brooks Fallis）感到失望。他说，这些规定全省一刀切，结果是疫情严重的地区并没有加强防疫，没什么病例的小城市和乡村地区受到不必要的限制。

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省政府希望这些措施在实行一个月后能大幅度缓解疫情。但是法利斯医生对此表示悲观。

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省政府和公共卫生专家的意见显然不一致。后者认为，即使实行四个星期更严格的不许出门的封禁政策，全省ICU收治的新冠重症病人仍然会在本月内突破800人。这个数字是第二波疫情高峰时的两倍。

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（RCI with CBC News， Lucas Powers， Adam Carter）

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