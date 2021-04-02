绿色工作：加拿大的环保相关行业和工种在疫情期间新增三万多就业岗位

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加拿大环境人力资源公司Eco Canada本周公布的一份报告说，过去一年来的新冠疫情对加拿大经济和就业造成了严重影响，但是与环保相关的行业和工种却增加了34600多个就业岗位，并且将在今后五年中持续增加。

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报告说，目前在加拿大，涉及保护环境、可持续发展和节能等“绿色工作“存在于每一个行业领域和每一个地区。2020年全国共有将近69万人从事这类工作，相当于每26个就业者中就有一个。

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报告预测，在2025年以前，加拿大全国将有9万多人从绿色岗位上退休，加上行业发展需求，全国各地将总共需要招聘大约17万3千名绿色员工。其中大约3万5千个就业岗位将在阿尔伯塔省。

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该省将在2022年建成加拿大全国最大的太阳能发电厂。

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加拿大环境人力资源公司总裁尼尔森（Kevin Nilsen）预计，绿色工作不仅需要大量刚刚走出校门的年轻人，也将招收大量的转行工作者。

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加拿大皇家商业银行本周二（3月30日）公布的一份报告说，加拿大在清洁能源领域处于领先地位。要保持这个地位，一方面需要增加在技术培训上的投入，另一方面需要推出“战略性移民项目”。

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也就是说，仅靠应届毕业生和寻求职业第二春的人还是不能满足绿色就业市场的需要。

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去年的绿色工作增加主要在安大略省和魁北克省

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去年新增的三万多绿色工作岗位大部分在安大略省和魁北克省。新不伦瑞克、爱德华王子岛和三个北方地区也略有增加。

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其余六省的绿色就业率下降了，主要原因是能源工业的不景气导致这个领域内需要的绿色工作减少。

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但是Eco Canada认为，这个领域将出现人才和劳动力短缺，包括高级管理人员，物理和生命科学专家，环境安全和环境卫生方面的检查人员，土地使用规划人员等。

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（RCI with CBC News，Tony Seskus， Eco Canada）

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