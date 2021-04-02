Spotify进入音频直播界，收购Betty Labs，挑战ClubHouse

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Spotify这个来自北欧的音频流媒体巨头，从来不放过任何和声音相关领域的机会。3月30日，Spotify宣布它收购了音频直播工作室Betty Labs。

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Betty Labs最为人所熟知的音频直播产品是它发布的体育音频直播APP, Locker Room。这此收购可以视为Spotify宏大的建立“音频世界未来”计划的一环。

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根据科技投资信息网站techcrunch.com公布的数据，此前Betty Labs共筹集了9百万美元来开发它的音频产品。

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Spotify在最近数年的时间里，不间断地收购各种音频/声音类公司。从网上音频制作平台Anchor到播客制作团队。Spotify从来不隐藏它在声音领域的野心。

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Gustav Söderström, Spotify的首席研究发展官说，“全世界已经向Spotify寻求音乐、播客和其他独特的音频体验，新的音频直播会是强有力的补充。”

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谈到音频直播，就躲不过另一个现象级的音频APP Club House。这款曾经引起了全球广泛兴趣的音频聊天室应用，一度被誉为社交网络的另一种可能性。

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Spotify的收购不一定和Club House的流行有直接的关系，但是音频直播带来除了播客之外另外一种对声音世界的尝试。

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Sportify表示，他们会把Betty Labs开发的体育音频直播AppLocker Room进一步发展成综合主题的音频直播应用。Spotify强调，“和直播主持人直接互动的功能会带给听众实时连线的机会。”

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