联合国特别报告员抨击安理会对缅甸军队“恐怖统治”不作为

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联合国安理会派驻缅甸的人权状况特别调查员汤姆·安德鲁斯（Tom Andrews）说，联合国安理会在解决缅甸危机的问题上正变得“越来越置身事外”。

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作为联合国特别调查员，安德鲁斯的工作是报告缅甸局势，并根据他的经验提出建议。

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他在接受加拿大广播公司节目主持人采访时说：“安理会谴责了缅甸的暴力，但却没有谴责政变。安理会的无所作为是要遭天谴的”。

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安德鲁斯说：“缅甸这里发生的是恐怖统治。我们看到一些野蛮的军人冲进社区，摧毁财产，然后随机进入人们的住宅开枪扫射”。局势正“变得越来越糟”，安理会必须做更多的事情。

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自二月缅甸军人推翻昂山素季的民选政府，控制国家以来，在全国引发大规模抗议活动。军方的武力镇压也越演越烈，已有数百平民被军方屠杀。

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缅甸的局势引起了国际关注， 包括加拿大在内的很多国家谴责缅甸军方的政变和暴力镇压。加拿大外长在3月1日和27日两次发表声明，对缅甸军队的暴行给予最强烈的谴责， 同时表示将于盟国一起，继续与为民主而战的缅甸民众站在一起。

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安德鲁斯说， 缅甸正在发生“危害人类罪行”。他建议联合国采取行动，切断流向缅甸的金钱和武器，并将此案移交给国际刑事法院。除此之外，愿意支持缅甸人民的国家也应团结起来，协调一致的做些工作。

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缅甸人权组织“东南亚复兴力量”的创建人孟扎尼（Maung Zarni）说，由于俄罗斯和中国在联合国安理会阻止有关缅甸行动的议案，期待联合国的行动可能很困难。缅甸人民也已经厌倦了安理会的说辞。他说：“我们已经看到，安理会一次又一次地不作为，这次在缅甸的事件上也正在失败”。

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他认为，虽然美国可以扮演“关键”的角色，但对世界其它一些大国来说，除非与自己的战略利益一致，否则他们对别国的人权问题不会积极的干预。

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