不断出现的新冠毒株意味着新冠疫苗要年年打

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

一些医疗领域专家开始敦促加拿大联邦政府为COVID-19病毒疫苗要转化成像流感疫苗那样年年要打的常态做好准备。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

渥太华大学的Marc-André Langlois是加拿大COVID-19病毒变种快速反应项目的科研负责人，其研究项目的目的是追踪COVID-19病毒菌株的变化、找出最有效控制疫情的防疫措施。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Marc-André Langlois在接受加拿大广播公司英语广播电台周末时政节目The House采访时说，新冠病毒会长时间成为困扰国际社会的问题，可能会像每年要打感冒预防针那样每年要打针对最新新冠病毒菌株的疫苗。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

新出现的COVID-19病毒菌株让加拿大许多省份陷入第三波疫情，不但新冠病毒确诊人数猛增、而且有更多的感染者病情严重。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

面对局势严峻的第三波疫情，加拿大许多省区政府不得不采取再次关闭非必要经济和社会活动的防疫措施。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with Chris Hall · CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关文章：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada