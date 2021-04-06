与病毒赛跑：安大略省把接种疫苗年龄降到 50 岁

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加拿大安大略省今天（4 月 6 日）进入疫苗接种的第二阶段，安省决定把 COVID-19 疫情最严重地区的疫苗接种年龄降到 50 岁。

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在免疫简报中，安省疫苗分发工作组的成员解释说，在疫苗接种行动的第 2 阶段，将优先考虑疫情的 “热点区” 。

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这些 “热点区” 包括位于多伦多市、尼亚加拉 （Niagara）、汉密尔顿 （Hamilton）、皮尔 （Peel）、温莎-埃塞克斯 （Windsor-Essex）、约克（York）地区和渥太华市的 13 个区域。

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安大略省决定，疫苗接种将更有针对性，对最脆弱社区加强接种，以最大程度地发挥疫苗的免疫作用。

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截至到 4 月 6 日，安大略全省已接种了 2,621,839 剂新冠疫苗。

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星期二 （ 4 月 6 日），安大略省公共卫生局确认日增 3,065 个新冠病例，并有 8 人死亡。

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（Radio-Canada）

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